Сотрудники ФСБ России ликвидировали диверсанта, завербованного Главным управлением разведки Минобороны Украины, в Ленинградской области. Соответствующие кадры момента задержания были опубликованы Центром общественных связей ФСБ.

Сообщается, что диверсантом являлся гражданин Российской Федерации 1976 года рождения, которого завербовали представители военной разведки Украины. Мужчину обучили минно-взрывному делу и основам стрельбы в городе Пабраде в Литве. Сотрудника ФСБ стало известно, что мужчина планировал серию террористических актов, включая объекты Министерства обороны Российской Федерации, расположенные в Московской области.

Украинского диверсанты пытались задержать в Подмосковье, где он забирал взрывчатые вещества из тайника. Однако мужчина оказал вооруженное сопротивление и сумел скрыться от сотрудников российских спецслужб. В брошенном автомобиле диверсанта были найдены пистолет Стечкина, помповое ружье и компоненты для создания бомбы.

Мужчина был ликвидирован в Гатчинском районе Ленинградской области во время посещения очередного тайника, где хранились средства поражения. Диверсант в момент задержания оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован сотрудниками ФСБ.