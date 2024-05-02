Американские военные участвуют в учениях «Проект «Конвергенция», которые проходят в пустыне Мохаве на военной базе Форт-Ирвин. Главная задача – учесть опыт военного конфликта на Украине и научиться сражаться так, как русские сражаются с украинцами, пишет Foreign Policy.

Американские генералы учли опыт боев за Мариуполь и Херсон и попытались воссоздать условия, максимально приближенные к сражениям на Украине. Солдаты отрабатывают навыки в специально построенном городе Ужден. На роли «мирных жителей» приглашены актеры.

Участники учений поделены на две группы. Американские солдаты сражаются с «русскими», функции которых выполняют их сослуживцы. В статье говорится, что на роли россиян командование выбрало наиболее опытных и знающих военных. В учениях применяются беспилотные виды оружия, в том числе дроны разных типов, робопсы и безэкипажные броневики.