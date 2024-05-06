Издание Forbes обратило внимание на то, что российские танки с круговой защитой заставляют ВСУ тратить намного дольше FPV-дронов. Авторы публикации также отмечают, что количество таких боевых машин, называемых «Царь-мангалами», увеличилось.

Впервые эта техника, которую украинцы назвали «танками-черепахами» появилась у Красногоровки. В киевских тг-каналах ее высмеяли, однако длилось это недолго. После первого же штурма боевикам ВСУ стало не до смеха, так как «царь-мангал» уверенно продвигался вперед, легко перенося удары дронов.

Журналисты назвали минусом такой защиты ограничение видимости для танкистов. Однако «танки-черепахи» отлично справляются со своей задачей. Они не только сохраняют живучесть даже при массированных ударах дронами, но еще и заставляют ВСУ тратить большое количество беспилотных аппаратов. В условиях дефицита артиллерийских снарядов у Киева эти боевые машины позволяют решать самые сложные боевые задачи.