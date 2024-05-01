Потери только одной бригады украинской армии составили больше сотни солдат, четыре десятка боевых машин пехоты Брэдли и пять танков Абрамс, пишет в новой статье для Forbes американский репортер Д. Экс.

Лишь одна 47-я мехбригада украинской армии понесла на передовой колоссальные потери. Командование записало в списки погибших четыре десятка солдат, а также не досчиталось четырех десятков Брэдли и пяти Абрамсов. Всего данная бригада получила от США 200 Брэдли и 31 танк, напоминает Экс.

Если учитывать, что всего в бригаде ВСУ было примерно 2000 солдат, то понесенные потери кажутся катастрофическими. При этом украинским солдатам остро нужен отдых и «перезагрузка», говорится в публикации. Экс добавляет, что оставшиеся у бригады БМП и танки командование перебросило в тыл в попытке защитить от ударов русской армии.