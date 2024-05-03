СТС сообщил о продолжении съемок сериала о семье Ворониных, который теперь назвали «Костя-Вера». Однако фанатов красавицы Маши Ильюхиной ждет разочарование – они не увидят любимицу в новых сериях.

В соцсетях актриса подтвердила, что не получила приглашение сниматься в продолжении популярного сериала. Она написала, что с радостью бы вернулась в проект, чтобы порадовать своих фанатов. Однако шоу-бизнес такая «интересная штука», пишет Маша, что не все роли в проектах «достаются талантом». Напомним, что Маша играла дочь главных героев Веры и Кости.

Ильюхина считает, что отсутствие приглашения сниматься в продолжении сериала – это «предательство». При этом она заявила, что осталась в хороших отношениях со съемочной командой, но на ее место уже ищут другую актрису.