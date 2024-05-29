Россия воспользовалась постоянно нехваткой вооружения и боеприпасов у Киева. Фактически, она ведет сейчас боевые действия на истощение противника и достигает в этом серьезных успехов, пишет издание Foreign Affairs.

Авторы публикации отмечают, что Запад устал от Украины, он уже не способен действовать последовательно в поставках вооружений. В подобных условиях Киев никогда не сможет даже рассчитывать на победу в конфликте. Теперь прямое противостояние РФ уже не является для ВСУ жизнеспособной стратегией.

Также эксперты вспомнили контрнаступление ВСУ 2023 года, в котором Киев просто обязан был достичь успеха. Но сделать этого не дали западные союзники. Они слишком затянули время с поставками вооружений и дали России время выстроить мощные оборонительные сооружения. В результате контрнаступление, на которое возлагались огромные надежды, превратились в многомесячную битву за два небольших села.