49-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория продолжает блистать на красных дорожках. Актриса известна своим безупречным вкусом, она умело подбирает наряды, подчеркивающие красоту ее фигуры.

На Каннский фестиваль артистка прибыла в изумительном нежно-голубом платье с вырезом от бедра и длинным шлейфом. Наряд был декорирован кристаллами и стразами. Знаменитость подняла свои роскошные локоны наверх, дополнив образ серьгами-подвесками. Она сделала вечерний макияж с акцентом на глаза и губы. Отмечается, что вырез на платье актрисы был довольно высоким, поэтому фотографам нечаянно удалось запечатлеть ее белье, когда она спускалась по лестнице. Об этом сообщило издание The Sun.

Ранее сообщалось, что Ева Лонгория вместе с супругом Хосе Антонио Бастоном и ребенком решили уехать из Лос-Анджелеса. Семейство перебирается в Испанию. Сейчас супруги продают свой дом в Беверли-Хиллз за 18.9 миллионов долларов.