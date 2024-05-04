Теоретическая возможность перейти в контрнаступление у Киева появится не раньше 2026 года. Об этом в интервью Euronews сообщил старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб Эд Арнольд.

Он отметил, что украинские войска оказались сейчас в чрезвычайно сложном положении. И проблема даже не в нехватке вооружений, поставку которых затянул Запад. Просто Киев, в отличие от России, не смог выстроить эффективные оборонительные линии.

Именно по этой причине ВСУ сейчас продолжают отступать под натиском российских войск и, по мнению военного эксперта Александра Меркуриса, уже фактически смирились с поражением в Донбассе.

Ранении президент Украины Владимир Зеленский, комментируя подписание Джо Байденом закона о новом пакете военной помощи Киеву на 61 миллиард долларов, заявил, что ВСУ уже в этом году перейдут в контрнаступление. Однако на Западе на такие его планы давно смотрят скептически.