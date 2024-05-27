Известный певец и предприниматель Эмин Агаларов сыграл тайную свадьбу с моделью Аленой Гавриловой. Как сообщает издание «СтарХит», певец и модель расписались в одном из московских ЗАГСов 26 мая. После росписи молодожены отправились в ресторан. На торжество были приглашены только близкие пары.

Супруги попросили гостей не выкладывать в социальные сети фотографии с их свадьбы, отметив, что не хотят распространяться о своей личной жизни в Сети. По словам источника издания, на торжестве выступил рэпер Баста и певец Jah Khalib.

Эмин Агаларов и Алена Гаврилова вступили в семейный союз уже второй раз. Впервые пара поженилась в июле 2018 года. В январе 2019 Алена родила дочь Афину, но в 2020 году певец объявил о разводе с супругой. О причинах расставания с Аленой Агаларов распространяться не стал.

Однако спустя год Эмин и Алена вновь возобновили свои отношения. Слухи о воссоединении певца и модели появились после их совместного появления на светском мероприятии.