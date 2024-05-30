Американская актриса и модели решила отдохнуть на пляже Монако. Свежим снимком знаменитость поделилась с поклонниками в социальных сетях. На фото 32-летняя модель позирует в бикини с необычным принтом.

Ратаковски надела пляжный комплект-тройку – лифчик, плавки и шортики. Внимание привлекла необычная расцветка пляжного наряда. На ткани ее купальника и шортиков был изображен принт с множеством женских ягодиц в различных трусиках и плавках. Свой образ модель дополнила золотой цепочкой и кольцами. Она также сделала яркий для пляжа макияж – глаза подвела черными стрелками, а губы накрасила блеском цвета капучино.

Ранее сообщалось, что у Эмили Ратаковски появился новый возлюбленный. Она была замечена в компании 37-летнего Ноа Сакко, кинорежиссера и исполнительного директора компании A24. Пара ужинала в ресторане, и похоже, что наслаждалась обществом друг друга. Ратаковски была замужем за продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. В 2021 году у пары родился сын Сильвестер Аполло Бир-Макклард. Но в 2022 году супруги подали на развод.