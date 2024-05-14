Испанское издание El País опубликовало материал, в котором говорится о нежелании украинских граждан вступать в ряды Вооруженных сил Украины. Киеву сейчас необходимо мобилизовать как можно больше человек, чтобы закрыть все проплешины в армии, а потенциальные призывники любыми способами стараются избежать мобилизации.

Автор материала побеседовал с представителем ТЦК (территориальный центр комплектования), который пожаловался на нежелание украинцев вступать в ряды ВСУ. По его словам, у населения сложилось «масштабное социальное неприятие армии».

Сотрудник Сумского областного территориального центра комплектования, майор Александр Бондаренко заявил, что его работа сейчас является самой непопулярной в стране.

«Я очень хочу узнать, когда началось это массовое неприятие армии», – заявил Бондаренко.

Автор материала подчеркнул, что количество желающих вступить в ряды ВСУ массово начало сокращаться к концу 2023 года после неудавшегося украинского контрнаступления.