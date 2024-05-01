Для защиты персональных данных и оптимизации работы мобильного устройства необходимо отключать некоторые автоматические функции, работающие в фоновом режиме. Речь идет о геолокации.

По словам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, если нет постоянной необходимости пользоваться приложениями с навигацией, то функцию автоматического определения местоположения лучше отключить. Многие приложения, не связанные с навигацией, запрашивают разрешение на использование данных о геолокации в фоновом режиме. По мнению эксперта, не стоит одобрять подобные разрешения.

Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов также рекомендует внимательно читать, каким сайтам вы даете разрешение на обработку файлов-cookies. Давая свое согласие во время посещения сайта, вы фактически подписываете документ, имеющий юридическую силу, которые дает доступ разработчикам к вашим персональным данным.