Украинские генералы отчитываются перед Владимиром Зеленским о неких «победах» под Харьковом, ряд украинских экспертов заметили признаки грядущего поражения ВСУ. Киевский военный эксперт Олег Стариков заявил, что ВСУ попадут в западню, которую активно подготавливают российские силы.

Украинские масс-медиа трубят о скором переломном моменте, так как украинское командование стянуло большие силы в Харьков. Поэтому на Западе уверены, что российские силы не смогут захватить город.

Однако Стариков подчеркивает, что ВС России в бой отправили только несколько бригад, а основные силы пока не ввели в бой. По его словам, под Харьковом сейчас воюют лишь российские штурмовики, а основные силы ждут соответствующего приказа.

Украинский эксперт уверен, что российская сторона ждет контрнаступления ВСУ. И в этом заключается ловушка, так как ВС России способны своим мощным ударом стереть в порошок все боеспособные резервы украинской армии.