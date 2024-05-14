Кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко рассказала, в каких случаях выгодно погашать ипотеку досрочно. По словам специалиста, возвращать ипотечные средства досрочно выгодно в том случае, если ставка выше 8%.

Коваленко подчеркнула, что если процентная ставка ниже вышеназванной цифры, то в таком случае нет смысла досрочно выплачивать ипотеку. Лучше продолжать вносить стандартный ежемесячный платеж, а свободные деньги можно положить в банк под проценты.

Эксперт отметила, что ипотечные ставки являются вариабельными. Все зависит от конкретного банка и конкретной ипотечной программы. Экономист также отметила, что именно от процентной ставки зависит сумма переплаты. Соответственно, чем вые процентная ставка по ипотеке, тем большую сумму гражданину придется переплачивать. В любом случае, специалист порекомендовала брать ипотечный кредит на максимальный срок.