Граждане России, продолжающие работать после выхода на пенсию, формируют и дальше свои пенсионные права, так как работодателем и далее выплачиваются страховые взносы. Однако работающим пенсионерам все же необходимо знать нюансы законодательства по данным вопросам.

Как рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин, в качестве примера можно привести ситуацию, когда гражданин вышел на пенсию в 2015 году, но при этом продолжил работать. Значит в августе 2024 года он получит уже новый пенсионный коэффициент за 2023 год, который определяется совсем несложно.

Заработная плата гражданина за год разделяется на предельный размер базы для обложения страховыми взносами. Полученный результат необходимо умножить на 10. Если сумма будет меньше 3, то такое количество пенсионных баллов будет начислено. Если 3 и более, тогда будет начислено 3 пенсионных балла.

Эксперт напомнил, что ограничение в 3 пенсионных балла за один календарный год установлено на законодательном уровне.