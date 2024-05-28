Ввод крупного французского контингента в ближайшее время на территорию Украины маловероятен, как минимум, на время проведения Олимпийских игры. Однако военные инструкторы из Франции, как и из других стран НАТО, уже давно присутствуют на Украине. О судьбе французских военнослужащих в случае их отправки в зону боевых действий украинского конфликта в беседе с корреспондентом издания «Аргументы и факты» рассказал военный историк Михаил Поликарпов.

«Проект ввода французов приостановили. Я думаю, это было связано с тем, что США разблокировали пакет военной помощи», – заявил эксперт.

По его словам, сценарий с вводом французского военного контингента на территорию Украины будет задействован только в случае крупного прорыва российских сил на фронте. В таком случае военнослужащие французской армии смогут зайти в западные регионы Украины, включая границу с Белоруссией. В таком случае командование ВСУ сможет получить дополнительные резервы для купирования прорывов на фронте. Однако в таком случае по местам дислокации солдат ВС Франции будут постоянно прилетать российские ракеты.