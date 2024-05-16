Отечественная модернизированная твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Булава» прошла путь длительный испытаний и встала на боевое дежурство в Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом в беседе с корреспондентом телеканала «360» заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

По словам эксперта, чтобы встать на боевое дежурство по гособоронзаказу любой тип вооружений должен пройти длительный путь испытаний и проверок, в ходе которых производитель на практике должен подтвердить все заявленные характеристики изделия. После каждого цикла испытаний ракеты получают соответствующую буквенную приставку.

«Только после этого ракеты полностью принимаются на вооружение», – заявил Орлов.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, на боевое дежурство встала новая модификация МБР «Булава». При этом новая ракета изготовлена полностью из отечественных комплектующих, выпускаемых российскими предприятиями.