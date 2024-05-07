Вооруженным силам России необходимо будет осуществить прорыв линии фронта, чтобы взять под свой контроль Харьков и Одессу. Такое заявление сделал Олег Глазунов, военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова в разговоре с журналистами издания Lenta.ru.

По словам эксперта, такие события вполне могут осуществиться, ведь ВСУ не создали многоэшелонированную оборону – есть лишь линия фронта.

«Если мы ее прорвем, то наша армия сможет выйти на оперативные просторы… Если мы не упустим время, пока не подогнали вооружение американцы, то можно будет пойти хоть на Киев, хоть на Одессу», – подчеркнул Глазунов, отметив, что скорее всего так и произойдет.

Политолог акцентировал внимание на том, что Североатлантический альянс опасаются подобного сценария событий. Именно поэтому НАТО регулярно говорит о возможности ввода своих войск на территорию Украины.