Сильные заморозки нанесли непоправимый вред яблоням во время цветения в мае в центральной зоне России. Более половины будущего урожая яблок было уничтожено морозом. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин.

«Вся центральная зона без яблок будет… По яблокам в России 50%, а то и 70% потеряно…», – констатировал эксперт.

По его словам, наибольшие потери урожаю яблок были нанесены заморозками в Ростове, Липецке, Воронеже и Тамбове. Немного лучше дела с урожаем плодов яблонь обстоят в Туле. При этом в Краснодарском крае сильных заморозков не было, поэтому можно надеяться на сбор хорошего урожая.

Эксперт отметил, что заморозки пришлись как раз на момент цветения яблонь, поэтому был нанесен максимальный ущерб будущему урожаю. Также от заморозков сильно пострадал урожай яблок и в соседней Польше.