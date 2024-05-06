Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал сообщения об учениях с тактическим ядерным оружием, которые пройдут, чтобы несколько охладить горячие головы западных политиков, и отметил, что опасаться радиационного заражения из-за этих маневров не стоит.

По словам Литовкина, реальные боевые ядерные заряды на учениях использоваться не будут ВС РФ лишь проведут маневры с пусковыми установками, и другими комплексами, которые могут применять ТЯО.

Эксперт напомнил, что РФ обязалась не проводить ядерные испытания еще 20 лет назад. Сейчас она отозвала свою подпись в договоре об их запрете, так как его не подписывали Индия, США и Китай. Однако все равно на учениях будут скорее всего применяться имитаторы, а не боевые заряды.