Вашингтон мог разрешить украинской армии наносить удары вглубь Российской Федерации своими ракетами ATACMS. К такому выводу в беседе с корреспондентом «Московского Комсомольца» пришел военный эксперт, экс-офицер ВС США Станислав Крапивник.

«Американцы просто снимут эти ограничения и дальность полета ATACMS станет 400 миль, это порядка 700 километров. Если такие ракеты будут запускаться, скажем, с Харьковской области, то Воронеж попадет под удар – сто процентов, а там и Подмосковье», – заявил эксперт.

По его словам, в первую очередь ВСУ попытаются нанести удары американскими ракетами по гражданским объектам критической инфраструктуры, расположенным в глубине Российской Федерации. Поскольку военные объекты прикрыты системами противовоздушной обороны, то противник будет атаковать гражданские цели.

При этом удары по России фактически будет наносить армия США. Эксперт отметил, что реактивные системы залпового огня HIMARS, способные запускать в том числе и ракеты ATACMS, управляются исключительно натовскими военнослужащими.