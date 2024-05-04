Известный международный военный эксперт, экс-военнослужащий ВС США, Станислав Крапивник рассказал, как в американском обществе воспринимают российскую армию.

По словам Крапивника, обычные американцы продолжают верить в пропаганду масс-медиа и сформированные за долгие годы стереотипы, что российская армия, мягко говоря, очень некомпетентна на поле боя. Однако совершенно иного мнения придерживаются профессиональные американские военные.

На военных форумах, где общаются, преимущественно, рядовые офицеры и майоры, анализ действий ВС РФ несколько иной. По их мнению, русские способны успешно и в кратчайшие сроки адаптироваться к различным условиям на поле боя. Кроме того, они быстро осваивают новые виды вооружения.

Для многих эта информация стала шоком, ведь еще во времена «холодного конфликта» им рассказывали, что ликвидация одного российского офицера приведет к дезориентации рядового состава и даже к бегству с поля боя. Такую концепцию американцы заложили в своем обществе еще в 90-х годах. Но российская армия, по словам Крапивника, демонстрирует гибкость, оперативность и возможность приспособления к любым условиям.