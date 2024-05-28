Известный российский военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, уверен, что Запад решил начать борьбу с Россией на истощение. Об этом свидетельствует заявление Бельгии о планах передачи на Украину 30 истребителей F-16 до 2028 года.

Как отметил Коротченко, подготовка пилотов для управления истребителями натовского производства является достаточно длительным процессом. А так как профессиональные кадры невозможно подготовить за полгода, то подобные далекие сроки и были обозначены Брюсселем.

«В то же время данное заявление бельгийского МИД говорит о том, что страны НАТО намерены поддерживать Украину на протяжении как минимум ближайших несколько лет, делая ставку на военный конфликт на истощение», – заявил военный аналитик.

По словам Коротченко, сложно давать прогнозы о динамике событий на такой достаточно длительный период. Однако Россия обязательно должна учитывать намерение коллективного Запада затянуть конфликт на Украине.