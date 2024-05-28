России следует усилить атаки на украинские центры принятия решений, а также подготовиться к возможному использованию тактического ядерного оружия на тот случай, если Запад выдаст Киеву разрешение на удары по территории РФ натовским вооружением. Такое заявление сделал военный эксперт Игорь Коротченко.

Он отметил, что Киев давно уже наносит удары вглубь российской территории, но речь пока идет лишь о беспилотниках. Если ВСУ получат дальнобойные западные ракеты, террористическая активность Украины заметно увеличится. Поэтому РФ должна задействовать весь имеющийся потенциал для усиления ответных ударов по центрам принятия решений. Причем не на словах, а на деле.

«Когда удары наносятся по правительственному кварталу в Киеве и уничтожаются украинские военные преступники, это реальная демонстрация возможностей, силы и уверенности России в своей победе. То же самое касается ключевых объектов транспортной, логистической и энергетической структуры Украины. Нам навязали военные действия. Мы должны отвечать, чтобы защитить себя, поставить противника на колени. Плюс ставка на тактическое ядерное оружие. Только не надо никого пугать, проводить красные линии, угрожать. Нужно готовиться, а при необходимости применять», — заявил полковник в отставке.

Напомним, президент Украины Зеленский ранее заявил, что ВСУ отступают под Харьковом именно из-за запрета наносить удары вглубь России дальнобойным ракетным вооружением.