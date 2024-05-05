Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал сообщение Минобороны РФ об уничтожении военного эшелона ВСУ ударом российской ракеты. Он отметил, что оружия, которое вез на фронт этот состав, хватило бы на целей батальон.

«Каждый такой эшелон на подходе к линии соприкосновения означает, что не надо будет уничтожать нашим бойцам и командирам его непосредственно в боях, что очень важно. Не надо тратить не только боеприпасы, потому что очевидно, что это утрата с нашей стороны не только боевой техники, это люди, которые сражаются», — заявил Дандыкин.

Он добавил, что уничтожение подобных эшелонов на дальних подступах к линии фронта должно превратиться в каждодневную задачу для ВС РФ. Кроме того, нужно громить их во время приближения к зоне проведения специальной военной операции, чтобы не дать противнику возможности получить вооружение и боеприпасы.