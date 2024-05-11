Очередная ночь в окрестностях Харькова была неспокойной для украинских военнослужащих. Российские ракеты прилетели точно по скоплениям живой силы и техники, а также полевым складам с боеприпасами ВСУ в Чугуеве и Дергачах. ВС РФ наносят точечные удары благодаря помощи харьковских партизан. Об этом в своем материале сообщает издание «Аргументы и Факты» со ссылкой на военного эксперта Геннадия Алехина.

«По данным от харьковчан, особой паники в городе нет. Нервничают в большей степени украинские военные и иностранные наемники, которые прячутся в убежищах», – сообщает эксперт.

По его словам, в настоящий момент российская армия планомерно уничтожает живую силу противника и склады с боеприпасами в Харькове и его окрестностях. Следующим этапом наступательной операции будет освобождение города. Однако штурмовать Харьков российская армия не будет. Эксперт предполагает, что ВС РФ обойдут город с флангов, вынудив украинских военнослужащих бежать из окружения.