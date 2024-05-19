Бывшая замглавы Госдепа США Виктория Нуланд заявила, что ВС РФ атакуют «второй крупнейший город России Харьков». ABC News заявляет, что политик не заметила столь грубой своей оговорки.

В интервью Нуланд также назвала эскалацией действия России, которая перешла в наступление в Харьковской области. Этот регион якобы располагается не на линии боевого соприкосновения.

Кроме того, экс-заместитель госсекретаря высказала мнение, что Украине нужно разрешить использование западного вооружения для ударов по военным объектам на территории России. Нуланд хорошо понимает, что Киев будет бить исключительно по гражданской инфраструктуре, однако почему-то не считает это эскалацией.

Ранее в Киеве обратились к Минобороны США для получения разведывательных данных и обнаружения тех объектов в РФ, по которым можно было бы наносить удары американскими ракетами.