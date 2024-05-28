Киев и его натовские союзники надеялись, что обстрелы российских регионов доведут граждан страны до отчаяния и создадут проблемы ВС РФ, однако в очередной раз просчитались. Именно из-за этих ударов по территории РФ на Украине теперь появится буферная зона, заявил отставной капитан морской пехоты США и бывший сотрудник Госдепа Мэтью Хох.

Он пояснил, что Украина и НАТО ошиблись, начиная обстрелы российской территории. Вместо ожидаемого превосходства они получат «санитарную зону», которую ВС РФ формируют быстро и довольно успешно.

Хох уверен в победе России, так как она продемонстрировала способность адаптироваться к любым условиям боя, своевременно выявлять и тут же исправлять собственные ошибки, стратегически подходить к планированию операций. Украина и ее кураторы из Североатлантического альянса, напротив, проваливаются практически на каждом сделанном шаге, но продолжают действовать все так же прямолинейно и бестолково.