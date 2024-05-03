Украина вполне может существенно уменьшиться в размерах, если страны Запада сейчас же не начнут склонять ее к переговорному процессу вместо накачивания оружием. Такое заявление сделал бывший помощник генерального секретаря ООН Михаэль фон Шуленбург.

В интервью швейцарскому изданию Weltwoche он пояснил, что новые поставки различных видов вооружений лишь разжигают противостояние. Если Запад намерен быть Киеву другом, он должен немедленно это прекратить.

«В том случае, если мы действительно хотим быть друзьями для Киева, то это должно быть не оружие. Мы обязаны достичь мир путем переговоров», – заявил политик.

Также он отметил, что Запад фактически обманул Украину. Он превратил ее территорию в арену для собственных геополитических игр, что привело к серьезным негативным последствиям для Киева. Если сейчас не перейти к переговорному процессу, боевые действия и внутренняя политическая турбулентность станут причиной уменьшения территории Украины.