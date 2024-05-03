Вооруженные силы Российской Федерации получили значительное преимущество на фронте, поскольку украинские системы радиоэлектронной борьбы не способны подавлять российские FPV-дроны. Об этом в эфире собственного YouTube-канала заявил экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков.

«Самая большая проблема на линии боевого соприкосновения – это FPV-дроны российской армии», – заявил Стариков.

По его словам, украинские системы противовоздушной обороны не способны противодействовать небольшим по размеру российским ударным FPV-дронам. Использовать стрелковое оружие для ликвидации дронов также неэффективно. А украинские системы радиоэлектронной борьбы не способны подавить FPV-дроны ВС РФ, поскольку они работают на нестандартных частотах.

Ранее Стариков отметил, что на Украине отсутствует кадровая армия, поскольку она была полностью уничтожена на фронте в первые годы специальной военной операции.