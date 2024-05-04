Бывший полковник СБУ Олег Стариков прокомментировал публикацию в немецком издании Welt (сайт заблокирован в России) о новом российском оружии прорыва – тяжелой огнеметной системе ТОС-3 «Дракон».

Он заявил, что это система, которая способна нанести украинской армии весьма серьезный ущерб. Она использует термобарические снаряды, от которых невозможно спрятаться.

Напомним, немецкий портал написал, что ТОС-3 «Дракон» будет иметь дальность в 15 километров и станет настоящим оружием прорыва. Тяжелая огнеметная система одним залпом способна превратить несколько занятых ВСУ кварталов в руины. Причем фортификации не защитят боевиков от атаки, так как термобарические снаряды создают область избыточного давления и повышают температуру воздуха до огромных значений.