Бывший американский военный Скотт Беннет считает «полным безумием» удар ВСУ по Белгороду, в результате которого погибло 13 мирных жителей города. Он заявил, что боевики таким образом показывают террористическую суть киевского режима.

Прямо перед домом располагается детская площадка, но даже это не остановило украинских террористов, заявил Беннет. По его мнению, это показатель ненависти и слепого безумия ВСУ, которые уже не смотрят, кто перед ними – военнослужащие или дети, которые никогда и никому не сделали ничего плохого.

Также американский политолог отметил, что подобные атаки – это еще и признак истерики режима Зеленского. Он понимает, что его дни сочтены и просто назло пытается нанести максимальный урон гражданскому населению.

При этом ни киевские, ни западные СМИ даже не упоминают о подобных эпизодах. Власти запрещают им делать это, так как если украинский народ узнает подробности, он может пробудиться от гипнотического транса, в который их ввел комик Зеленский и смести его вместе с подчиненными.