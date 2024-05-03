Западные страны предлагали Украине выполнить все условия Российской Федерации, чтобы избежать обострения конфликта, перед самым началом специальной военной операции. Об этом в беседе с корреспондентом издания Politico заявил бывший глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников.

По словам бывшего украинского министра, он присутствовал в составе украинской делегации, сопровождавшей президента Владимира Зеленского, на Мюнхенской конференции. Резников отметил, что конференция проходила перед самым началом специальной военной операции и там царила атмосфера призыва Киева к капитуляции.

«Там была такая атмосфера: “Ребята, вы должны сдаться”. Прямо об этом не говорилось, но это было», – заявил экс-министр.

Также в ходе интервью Алексей Резников отметил, что переговорная позиция Украины в 2022 году была крайне слабой из-за недостаточной военной поддержки со стороны Запада.