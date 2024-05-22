Бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил, что если коллективный Запад не даст официального разрешения наносить удары натовским оружием по территории России, то Киев может сделать это «случайно». Слова украинского политика приводит британское издание The Daily Telegraph.

По словам Огрызко, если страны Запада не дадут Киеву «добро», чтобы ВСУ смогли активно подавлять соответствующим оружием российские объекты, то придется принимать вынужденные меры.

«Мы будем вынуждены это делать сами, делая вид, что так получилось случайно», — заявил Огрызко.

По словам экс-главы украинского МИД, позиция союзников Киева невероятно цинична. Он сравнил положение Украины с боксером, которому запретили во время боя пользовать вторую руку.

Ранее сообщалось о призыве секретаря национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко к Западу снять запрет по нанесению ударов натовским оружием по объектам на территории Российской Федерации.