Бывший генеральный директор China Huarong International Holdings Бай Тяньхуэй был признан виновным в получении взяток на сумму более 1,108 млрд юаней (151 млн. долларов). За взятку в особо крупном размере Бай Тяньхуэй был приговорен к смертной казни народным судом промежуточной инстанции Тяньцзиня. Такую информацию сообщило китайское информационное агентство Xinhua.

Экс-гендиректор крупнейшей китайской компании по управлению активами China Huarong International Holdings был арестован в 2019 году вместе с руководителями нескольких подразделений.

В ходе расследования выяснилось, что Бай Тяньхуэй, будучи гендиректором вышеупомянутой компании и пользуясь своим высоким положением, за денежное вознаграждение открывал различным структурам доступ «к проектам, к корпоративному финансированию и в решении других вопросов».

Тяньхуэй сотрудничал со следствием и помог в раскрытии серьезных преступлений других лиц. Однако суд не стал смягчать ему наказание и приговорил к смертной казни.