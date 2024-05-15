Украинский президент Владимир Зеленский отменил запланированные поездки в Испанию и Португалию по требованию госсекретаря США Энтони Блинкена, находящегося с официальным визитом в Киеве. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил бывший народный депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По его словам, на Украине с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации. Поскольку Вашингтон требует от Киева стабилизировать ситуацию на фронте, то набирать в ряды украинской армии будут всех под ряд. При этом уже 20 мая истекает срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от украинского президента срочно заняться внутренними делами страны, а не совершать международные визиты.

Олейник также добавил, что отмена визитов в страны ЕС, а также ухудшающееся положение дел для Вооруженных сил Украины на фронте могут негативно сказаться на финансовой и военной поддержки Киева со стороны Брюсселя.