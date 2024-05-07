Бывший участник российской хоррор-панк-группы «Король и Шут» Александр Балунов будет проверен генеральной прокуратурой России на экстремизм. Причиной проверки стали антироссийские публикации музыканта в запрещенной социальной сети.

По информации авторов Телеграм-канала Mash, в соответствующих постах Балунов назвал жителей России «выродками» и «рабами». На публикации экс-басиста «Короля и Шута» обратили внимание активисты движения екатеринбургского движения «Волонтёрская Рота Боевого Братства». Именно они обратились с заявлением в прокуратуру с просьбой проведения соответствующей проверки.

Активисты отмечают, что Александр Балунов проживает в Соединенных Штатах, в Калифорнии последние 18 лет, однако продолжает осуществлять продажу своих книг в России.

Генпрокуратура России теперь осуществит проверку постов Александра Балунова в социальных сетях и содержание его книг на предметы экстремистских высказываний.