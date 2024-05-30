Ударные вертолеты ВС РФ Ми-35, Ми-8 и Ка-52 «Аллигатор» атаковали силы противника и сорвали ротацию ВСУ в зоне ответственности российской группировки войск «Север». Об этом рассказал сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на Минобороны РФ.

Винтокрылые машины шли на минимальной высоте. Удары по противнику наносились по координатам, представленным авиационным наводчиком. Неуправляемые ракеты С-8 успешно поразили все намеченные цели.

«По докладу авиационного наводчика, цель была успешно поражена», – рассказал на видео, опубликованном военным ведомством, штурман одного из Ми-35 Владислав.

После уничтожения цели вертолеты совершили противоракетный маневр и спокойно вернулись на базу.

Вертолеты Ка-52 «Аллигатор» особенно активно применялись для отражения украинского контрнаступления в 2023 году. Они поражали боевую силу и технику, не оставив противнику ни единого шанса прорвать линию обороны ВС РФ.