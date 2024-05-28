В Харьковской области ВС РФ задействовали тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка» для ударов по опорным пунктам противника.

Командир взвода ТОС-2 с позывным «Кит» рассказал, что его подразделение принимает участие в наступлении на Волчанск. В двух опорниках ВСУ было замечено прибытие резерва ВСУ, поэтому по ним нанесли удары. Это типичные задачи для взвода, отметил военнослужащий.

В результате ударов на одном из опорников ликвидировано 25 боевиков ВСУ. Еще на одном уничтожена бронетехника, которую стянул противник, а также 50 человек личного состава.

«Тосочка» — это модернизация тяжелой огнеметной системы «Солнцепек», которая наносит удары термобарическими боеприпасами. От своего предшественника она отличается увеличенной дальностью поражения целей.