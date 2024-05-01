Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мирзулина опубликовала в своем Телеграм-канале пост, где сообщила, что стала жертвой клеща. Она показала снимок членистоногого, которого достала из своего тела.

«Сегодня меня укусил клещ, слава Богу, рядом оказался человек, который меня быстро спас от этой заразы», – сообщила Мирзулина, добавив, что следует быть очень осторожными и аккуратными во время нахождения на природе.

Мирзулина посоветовала надевать плотную одежду, полностью закрывающей тело. Также она порекомендовала пользоваться защитными спреями-репеллентами.

Ранее представители Роспотребнадзора сообщили, что по состоянию на 30 апреля зафиксировано более 24 тысяч случаев укуса клещей. Максимальное число обратившихся россиян было зафиксировано в Челябинской, Тюменской, Свердловской, Костромской, Московской областях. Также большое количество пострадавших от клещей в Ставропольском и Краснодарском краях, Башкирии и Москве.