Ефрейтор Сергей Батраков совершил настоящий подвиг в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, боец спас жизнь семерым российским военнослужащим.

«Рискуя собственной жизнью, ефрейтор Батраков оказал первую помощь и вынес с поля боя в безопасную зону семерых российских военнослужащих», – сообщили в оборонном ведомстве.

Батраков являлся водителем взвода обеспечения мотострелкового батальона. Он смог вынести семерых раненных бойцов с поля боя. Отмечается, что его батальоном выполнялась задача по обороне важного участка в зоне СВО. Получившие тяжелые ранения бойцы, не способные самостоятельно передвигаться, смогли выжить благодаря самоотверженным действиям Батракова.

Ефрейтор оказал раненым первую медицинскую помощь и вынес их в безопасную зону. Представители Минобороны сообщили, что во время всей службы в зоне специальной военной операции Батраков регулярно проявлял мужество и героизм. Он бесперебойно обеспечивал подвоз боеприпасов и топлива на передовую российским бойцам.