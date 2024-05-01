Одессит Владислав рассказал британским журналистам о главном страхе, с которым живут мужчины украинского города.

Репортерам The Economist одессит рассказал, что мобилизация в Одессе проходит с чрезвычайной жестокостью по мерках других регионов Украины. Владислав признался, что каждый, подпадающий под мобилизацию, живет в страхе. Мужчины Одессы думают лишь об одном: как бы не попасть на облаву военкомов.

Владислав уже стал свидетелем нескольких таких облав. «Киев взялся за Одессу с особым рвением», – сказал он. Похоже, что местным военкомам спустили «непомерно суровый» план по набору рекрутов, считает украинец.

Одессит признался, что излюбленным местами военкомов являются остановки. Они заскакивают в первый остановившийся автобус, начинают проверять документы у всех мужчин, которые походят по возрасту под мобилизации. Если нет отсрочки, мужчину насильно выволакивают из автобуса и увозят в территориальный центр комплектования. Теперь одесские мужчины стараются не ездить на городских автобусах, чтобы не загреметь на фронт, подытоживает Владислав.