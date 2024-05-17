Экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что украинцев разъярили действия властей, разворовавших деньги, выделенные на строительство фортификаций в Харьковской области.

«Зеленский получил миллиарды долларов, буквально реальные миллиарды долларов наличными, которые должны были быть использованы для строительства укреплений и минных полей вокруг Харькова. Они не были построены. Украинцы в настоящем гневе по поводу того, что случилось с этими деньгами», – цитирует Джонсона РИА Новости.

Отсутствие укреплений и минных заграждений позволило российским войскам быстро продвигаться по территории Харьковской области, без особых трудностей преодолевая сопротивление ВСУ.

Эксперт отметил, что нечто подобное было в последние месяцы фашистской Германии, гогда граждане уже не могли выдерживать бездарные действия властей, оборона рушилась, а в командовании армией ни дня не обходилось без громких потрясений.