В семейной жизни Дженнифер Лопес и Бена Аффлека произошел серьезный разлад. Похоже, что супруги не смогли прийти к общему согласию и расстались. Пока еще неизвестно, подали ли они на развод, однако Бен Аффлек был замечен без обручального кольца.

По информации источников, из близкого окружения Бена и Дженнифер, основная причина размолвки между супругами – желание Джей Ло выносить их личную жизнь на обозрение общественности. И если общие выходы на светских мероприятиях Бен как-то еще выносил, то играть на публику бесконечно счастливую пару не смог.

С конца марта 2024 года супругов больше не замечали вместе. Они не только больше не выходили в месте на мероприятия, но и не появлялись вместе в обыденных местах, где ранее их неоднократно замечали папарацци.

Поклонники заметили, что приехавший на концерт сына Бен Аффлек был без обручального кольца.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес возобновили свой роман спустя 20-летнего перерыва. По итогу их отношения привели к заключению брака в 2022 году. Пара провела закрытую церемонию в Вегасе. Но, похоже, что «дважды в одну реку не войдешь»