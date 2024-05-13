Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес воспитывает двоих детей – дочь Эмму и сына Макса. В День матери артистка опубликовала в популярной социальной сети подборку снимков со своими детьми, на которых они представлены в разные годы своей жизни.

«Каждый день я просыпаюсь и думаю, что я могу сделать, чтобы стать для вас лучшей матерью… я всегда буду рядом, чтобы поддерживать вас, напоминать вам о вашем величии, доброте и безграничных возможностях», – написала певица под видеорядом.

Дженнифер Лопес стала матерью в 2008 году. Она родила от своего на тот момент супруга Марка Энтони двойняшек – дочь Эмму и сына Макса. Однако в 2014 году знаменитости развелись. Сейчас Джей Ло замужем за голливудским актером Беном Аффлеком. Пара воссоединилась второй раз через длительный перерыв в отношениях. Дженнифер и Бен встречались в период с 2002 по 2003 года и даже собирались пожениться. Однако пара рассталась незадолго до запланированной свадьбы.