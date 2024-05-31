Издание Daily Mail опубликовало снимки совместного выхода Дженнифер Лопес и Бена Аффлека на фоне слухов об их скором разводе. Отмечается, что пара направлялась в школу к старшей дочери актера – Вайолет, в день ее выпускного вечера. Папарацци удалось запечатлеть 54-летнюю Джей Ло и 51-летнего Аффлека на улице неподалеку от учебного заведения.

На снимке знаменитости шли вместе. У Бена в руках была большая корзина. На снимке не видно счастливых улыбок на их лицах, что дает право предполагать о напряженности в их отношениях. После выпускного вечера Лопес, Аффлек и Вайолет сели вместе в автомобиль актера. Машина направилась в сторону дома Аффлека. Спустя некоторое время папарацци удалось запечатлеть Джей Ло, выходящую из дома Аффлека.

Несколько недель назад стало известно, что Бен съехал от Дженнифер и поселился в районе, где проживает его экс-супруга Дженнифер Гарнер с их общими детьми. В Сети активно распространяется слухи, что знаменитости находятся на гране развода. Некоторые СМИ, ссылаясь на источники из окружения Джей Ло, сообщили, что певица пытается сохранить семейный союз и всячески выходит на контакт с супругом.