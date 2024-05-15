Двум парням в Калифорнии присудили миллион долларов за ложный блэкфейс

Недавние выпускники старшей школы получат миллион долларов (более 91 млн руб.) в качестве компенсации за принудительный уход из школы в 2020-м из-за фото с нанесенной на лицо маской от прыщей, которые было интерпретировано чиновниками школьного округа и членами либерального сообщества как «блэкфейс» (с англ. «черное лицо», театральный грим для достаточно карикатурного изображения чернокожего человека). Источник: USA Today.

Согласно иску, двое бывших учеников старшей школы им. Святого Франциска (SFHS), которым сейчас по 21 год, стали «подростками-символами расизма», когда их фото от 2017 года с нанесенными на лица масками от прыщей было распространено летом 2020 года во время массовых выступлений движения Black Lives Matter (изображение выше).

«Это дело имеет большое значение не только потому, что оно оказало новаторское воздействие на все частные средние школы в Калифорнии, которые теперь обязаны следовать закону, обеспечивая справедливые процедуры для учащихся, прежде чем наказывать или исключать их», – заявила Криста Ли Боуман, адвокат одного из бывших учеников. «Присяжные справедливо подтвердили, что процедуры старшей школы Св. Франциска были несправедливыми по отношению к моим клиентам и что никакая школа не стоит выше закона».

Бывшие учащиеся SFHS подали иск против администрации школы и родителя одного из ее учеников, обвинив их в нарушении контракта на обучение и клевете. 6 мая жюри присяжных присудило каждому отчисленному старшекласснику по $500 000 и компенсацию по оплате обучения на общую сумму около $70 000 долларов.

Как маски от прыщей стали блэкфейсом

В иске говорится, что предыстория снимка восходит к тому моменту, когда у одного из школьников, бывшему на тот момент в возрасте 14 лет, появились «подростковые прыщи». По совету своей матери в августе 2017 года он и его приятель, имя которого не указано в иске, «впервые нанесли на лица белые маски от прыщей».

Поскольку подростки решили, что с этими масками на лицах они выглядят «забавно», они «сфотографировались в масках с отметкой времени», говорится в иске. На следующий день школьники предложили 14-летнему другу Холдена Хьюза, одного из истцов, нанести всем вместе эти маски от прыщей, но в этот раз, согласно иску, у них был состав «светло-зеленого цвета».

По словам адвоката Боуман, Холден Хьюз, одни из ее клиентов, одобрил обнародование своего имени, но другой парень, названный в иске инициалами «А.Х.», предпочел остаться анонимным.

После того, как Хьюз, А. Х. и другой подросток нанесли на лица зеленые маски, они снова сделали «забавные фото», говорится в иске. Заблуждение о том, что школьники сделали себе блэкфейс, возникло из-за того, что маски от прыщей стали «темно-зелеными к тому времени, когда подсохли на их лицах».

Учащиеся в роли козлов отпущения

Обвинения против «школьников-расистов» впервые были озвучены в 2020 году на фоне «серии скандалов на расовой почве, учиненных несколькими учениками и/или недавними выпускниками SFHS», которые «преследовали сообщество SFHS», говорится в иске (выше кадр с протестов против учеников с «блэкфейсом»).

«Хьюз и А.Х. не имели абсолютно никакого отношения к каким-либо ужасным актам расизма и совершенно ложно были обвинены в том, что сделали себе «блэкфейс», а также в том, что их фотография была «еще одним примером» расизма в SFHS», – говорится в иске.

Согласно исковым документам, из-за негативной реакции, вызванной публично распространяемыми фотографиями, сделанными в 2017 году, администрация SFHS «предложила А.Х. и Хьюзу выбор между добровольно уйти или подвергнуться немедленному исключению» перед последними годами обучения подростков в этой старшей школе. На встрече их родителей с директором SHFS, последняя устно признала, что решение школьной администрации «де-факто исключить А.Х. и Хьюза» было связано не с их фактическим расизмом, а только с реакцией школьного сообщества на фотографии.

«В SFHS открыто признают, что, хотя администрация школы и не считает, что истцы действовали расистским или дискриминационным образом, приоритетом их школы является признание этого, пусть даже за счет интересов отчисляемых учеников», – утверждает в иске.

Жертвы ложных наветов

Адвокат Боуман отметила, что публичное обвинение в расизме «перевернуло» жизнь ее молодых клиентов и жизни их семей.

«Мы хотим искренне поблагодарить присяжных и судебную систему Калифорнии за то, что они помогли нашим мальчикам и нашим семьям найти справедливость, что теперь открывает путь к тому, чтобы их имена были очищены от того, чего они никогда не совершали», – написала представитель семьи Хьюз для USA TODAY после оглашения вердикта жюри присяжных.

«… Двадцать процентов жизни наших мальчиков было потрачено на то, чтобы этот процесс осуществился. Но жертва того стоит, чтобы очистить имена наших мальчиков и попытаться убедиться, что старшая школа Св. Франциска никогда больше не сможет выгнать ученика и назначить его виновным, не дав школьнику возможности доказать свою невиновность».

Согласно иску, после того, как фото якобы с блэкфейсом стали вирусными, школьникам пришлось уехать из города. Это повлияла на их способность окончить хайскул, заниматься спортом и поступить в колледжи (выше фото с Хьюзом, бывшим во время учебы в SFHS членом школьной команды по американскому футболу).

Католическая школа пытается выкрутиться

В понедельник (13 мая) представитель администрации SFHS прислал по электронной почте заявление в USA TODAY, комментируя вердикт присяжных.

«Мы ценим решение жюри, отклоняющие два основных заявления истцов о клевете и нарушении условий контракта, и благодарим их за вдумчивый анализ», – говорится в заявлении. «Присяжные справедливо установили, что мы не нарушили порядка руководства, не нарушили права учащихся на свободу слова и не порочили учеников».

В SFHS отметили, что «изучают правовые варианты, включая апелляцию», поскольку «уважительно» не согласны «с выводом присяжных относительно меньшего требования относительно справедливости», когда дело доходит до процесса дисциплинарного рассмотрения.

«Не существует юридического прецедента применения подобного иска к старшей школе», – сообщил представитель SFHS. «Мы благодарны за решительную поддержку нашего школьного сообщества на протяжении всего этого дела. Мы с нетерпением ждем возможности оставить этот вопрос позади, чтобы вернуться к сосредоточению внимания исключительно на обучении нашего активного ученического сообщество и жить католическими ценностями традиции конгрегации Святого Креста, основанных на надежде, уважении, честности и семье».