Украинские следовали разобрались в причинах авиакатастрофы, в которой погибли сразу шесть летчиков. Инцидент произошел в 2023 году с двумя вертолетами Ми-17, полученными Киевом от Соединенных Штатов.

Столкновение винтокрылых машин в воздухе над окрестностями Краматорска привело к их падению и гибели экипажей.

Следствие установило, что в организме пяти из шести летчиков содержался алкоголь. Украинские военные были пьяны и поэтому допустили столкновение вертолетов. Это не очень хорошая новость для родственников погибших пилотов, так как теперь они не смогут получить денежные компенсации. Согласно действующим законам, за гибель в состоянии алкогольного опьянения средства не выплачиваются.

Вертолеты Ми-17 США сперва закупили у Афганистана, а затем передали Украине.