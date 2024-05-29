Бойцы российской группировки «Север» в Харьковской области взяли в плен двух диверсантов-шпионов ВСУ. Они действовали в регионе на границе с Белгородской областью России и могли своими действиями нанести вред мирному населению.

Один из диверсантов – это Демид Нетревожко по кличке «Демидос». Он входит в состав националистического батальона «Братство» (террористическая организация, запрещенная в России), который был практически полностью ликвидировал в боях за Артемовск. Сейчас остатки подразделения находятся как раз на территории Харьковской области.

Второй боевик Александр Матлай – еще более матерый диверсант из нацбата «Сонечко» («Солнышко» – запрещенная в России террористическая организация). Это подразделения негласно входит в структуру Главного управления разведки Украины, подчиняется лично Кириллу Буданову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Именно этот батальон осуществлял диверсии от имени так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК – террористическая организация, запрещенная в России).

Оба шпиона оказались на Харьковском направлении и участвовали в штурмовых операциях. Вполне вероятно, что для Киева пришло время избавиться от террористических нацбатов, поэтому он забросил их в самую гущу боя. Матлай и Нетревожко оказались в плену, причем российские бойцы оказали им необходимую медицинскую помощь. Однако за свои военные преступления диверсанты все же понесут ответственность.