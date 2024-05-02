Масштабный автомобильный праздник «За Рулем Фест» пройдет 23 июня на подмосковном автодроме RDRC Racepark. Изюминкой мероприятия станут гонки на четверть мили, где за победу будут соревноваться лучшие гонщики страны на ярких и неординарных автомобилях. Издание «За рулем» сообщает, что одним из участников гоночных заездов в категории «14 секунд» будет Сергей Шестаков на восстановленном автомобиле Pontiac Firebird 1993 года выпуска.

39-летний владелец довольно редкого автомобиля рассказал, что в далеком 2009 году решил приобрести себе необычный автомобиль, чтобы ездить на нем на работу каждый день. В итоге он приобрел один из двух выставленных в то время на продажу в России автомобилей Pontiac Firebird. Примечательно, что автомобиль находился в плачевном техническом состоянии, однако расстояние в 500 километров до дома нового владельца сумел преодолеть самостоятельно.

Сергей Шестаков самостоятельно занимался восстановлением автомобиля. В первую очередь был заказа контрактный двигатель V8 с рабочим объемом в 5,7 литра, выдающий 350 лошадиных сил. Затем владелец редкого авто привел кузов в идеальное состояние, заменил проводку, улучшил тормозную систему, отремонтировал подвеску и завершил процесс восстановления авто переборкой салона. Результат стараний владельца можно увидеть на фото или лично во время посещения мероприятия «За Рулем Фест».